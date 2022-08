QUARTO – Ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, ritracciati e multati. E’ quanto accaduto a Quarto, dove diverse persone sono state sanzionate per abbandono di rifiuti in seguito ad un’attività condotta dalla Polizia Municipale “Grazie al sistema di videosorveglianza che è attivo ormai da anni, sono infatti stati individuati altri soggetti che credevano di essere più furbi di chi rispetta le regole. Per loro una bella sanzione con relativa denuncia penale. Vediamo se così capiscono che lo sversamento illecito dei rifiuti è un reato” ha commentato il sindaco di Quarto Antonio Sabino.