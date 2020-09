RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, notavo una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Nella Villetta comunale di Monterusciello o meglio Piazza Gino Severini non vediamo mai nessuno che lavora. Come mai? I lavori sono iniziati da tempo ma degli operai e della ditta che ha vinto l’appalto per i lavori non c’è nemmeno l’ombra. Cosa sarà successo? attraverso il tuo giornale voglio chiedere al sindaco Figliolia di tenere sotto occhio i lavori o semplicemente di far lavorare chi ha veramente voglia. (Elena B.)