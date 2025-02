I LETTORI SEGNALANO/ Lavori in corso ovunque, ma al comune di Pozzuoli non seguono una logica?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Oggi 11 Febbraio il centro di Pozzuoli è più congestionato del solito. Alla chiesa S. Marco traffico bloccato per lavori all’esterno di un fabbricato. Zona cavalcavia posti parcheggio eliminati per lavori al ponte. Zona monumento ai caduti , traffico a senso alternato per lavori e coda che arriva al corso Garibaldi. Ma al Comune non seguono nessun criterio di logica nel programmare i lavori? E stiamo parlando di una zona che, Dio non voglia, potrebbe all’improvviso trovarsi in una forte situazione di protezione civile». (Antonio D.I.)