I LETTORI SEGNALANO/ «Io, deluso da Fratelli d’Italia lascio il partito»

VARCATURO – Riceviamo e pubblichiamo: «Avevo 15 anni quando iniziai a frequentare il Fronte della Gioventù che aveva sede da Fratelli d’Italia in V. Ripuaria a Varcaturo. All’epoca il leader era Fini. Io ci credevo e ho continuato a crederci in quell’ideale che aveva ben saldo il senso di appartenenza ad una terra. E in fascia costiera giuglianese la necessità di sentire le proprie radici è un’urgenza. Qui viviamo completamente abbandonati dalle istituzioni. Soltanto disagi in un territorio nato incantevole che ha illuso chi è venuto ad abitarlo perché non ha mai mantenuto la sua vocazione naturale. La Terra dei Fuochi lo ha completamente distrutto. Ma io ho continuato a credere in un partito sperando che potesse davvero realizzare quella svolta tanto propagandata. Oggi c’è la Meloni al governo. E la filiera istituzionale è importante. Io ho creduto che finalmente si potesse fare la differenza. Ma niente. Si continua a perdere il tempo in lungaggini di modalità politica senza una reale e concreta soluzione. I vertici del partito locale oltre ad interpellanze , nulla stanno facendo di serio per evitare che noi costieri respiriamo i fumi tossici . Si avvicina un’altra estate da dimenticare ! Sono deluso. Dopo tante speranze, fede e aspettative, sono profondamente deluso. C’è un’amministrazione comunale inconcludente e indifferente. Ed oggi prendo consapevolezza che anche il partito per cui mi sono tanto speso, non fa niente. Ed è per questo che lascio Fratelli d’Italia, quella casa politica in cui ho militato per tanto tempo. Lo faccio con grande dispiacere. Esco dal partito per delusione o forse semplicemente per mia crescita mentale»

Marco Fabricino