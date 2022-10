POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, siamo otto inquilini abitanti a Monteruscello via Umberto Saba n.15 1i c2. Dal 28 settembre ad oggi 3 persone disabili sono costrette a restare in casa prive di terapie e di dovute cure per un ascensore rotto. Tutti e tre più una ragazza in ospedale al Cardarelli di Napoli per dialisi non può rientrare, quindi siamo costretti se non ci aiutate voi a prendere seri provvedimenti. Dovevano aggiustarlo in 10 giorni ma ora sono diventati quasi 2 mesi. Per un ascensore del 1986 di cui non esistono più pezzi. Siamo da un mese e mezzo rinchiusi in casa con grave disabilità e 104. Siamo in tutto 8 inquilini e ed io parlo a nome di tutti. Aiutateci!» (Gilda Ossuto.)