I LETTORI SEGNALANO/ «Degrado alla stazione di Pozzuoli ma nessuno fa niente»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno scrivo alla vostra redazione per segnalare e denunciare le condizioni di estremo e vergognoso degrado in cui versa la stazione di Pozzuoli gestita da EAV, inviata segnalazione al sindaco e ad EAV ancora nulla è cambiato con reti metalliche arrugginite, ostacoli all’utilizzo delle vecchie e deformi panche e standard di sicurezza incommentabili. Vi pregherei di poter scrivere un articolo denunciando la pericolosità del sito che permane in stato di incuria, degrado mettendo in pericolo i viaggiatori» (Sonia I.)