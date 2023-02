POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sono un cittadino di Pozzuoli e volevo far sapere, se era possibile, che al cimitero di Pozzuoli per la terza volta ho trovato la tomba di mia mamma rotta e nessuno che si è occupato di questa cosa, soprattutto con la nuova gestione. A chi bisogna rivolgersi per vedere rispettati i propri diritti?» (Domenico T.)