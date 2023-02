Nasce nei Campi Flegrei il museo del bradisismo

POZZUOLI – Nel solco di una collaborazione già intrapresa tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, l’Associazione Dialogos e altri soggetti per elaborare strategie comuni al fine di mettere in evidenza gli aspetti rilevanti che contraddistinguono l’Area Flegrea, l’Ente Parco, nell’ambito del progetto Unesco, ha messo a fuoco il tema del bradisismo: questa tematica si è incrociata con Dialogos, che sta elaborando un progetto su questo fenomeno geologico. Nasce così il Museo del Bradisismo, progetto che vede soggetto capofila l’Associazione Dialogos, che può contare su un finanziamento approvato da Invitalia nell’ambito del bando Cultura Crea. L’Ente Parco Regionale del Campi Flegrei ha colto l’occasione per individuare e proporre la localizzazione del Museo del Bradisismo nei siti di interesse vulcanologico di sua competenza.