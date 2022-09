POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera Cronaca Flegrea, sono una cittadina di Pozzuoli che abita nelle vicinanze del tunnel Montecorvara. L’altro ieri sera un incidente e ogni tanto se ne sentono di notizie di incidenti sotto al tunnel. Sono molte notti che sento macchine correre esageratamente e ripercorrono il tunnel varie volte andando avanti e indietro correndo. Ieri sera ho chiamato anche carabinieri, polizia ma nessuno risponde la notte. Prima o poi correranno per qualche altra cosa? Mi chiedo: si possono prendere provvedimenti per far fare anche dei giri di notte alle volanti per far prendere questi scellerati che oltre alla vita loro rovineranno la vita di qualcun altro?» (Nunzia C.)