POZZUOLI – «Gentile redazione, volevo segnalarvi che ieri sera stavamo per essere investiti io e mio figlio sul marciapiede da 3 scooter ad alta velocità all’altezza della “cartolibreria Moderna” di Pozzuoli dato che per superare le macchine salgono sul marciapiede. Possibile che con 50 telecamere nel centro storico non si possano prendere questi ragazzi? La polizia municipale mi ha invitato a farvi la segnalazione. Non possiamo nemmeno più passeggiare per Pozzuoli…e che miseria» (Katia N.)