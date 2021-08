RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno a voi della redazione di Cronaca Flegrea. Vorrei fare una denuncia. Qui a Pozzuoli non si vedono bus da ormai 3 giorni e l’ultima volta fu lunedì dopo aver aspettato 3 ore di attesa…Alla fine ci hanno detto che il problema è la nafta e che se il problema persisteva, dovevamo andar a far una denuncia…Dite voi se è una cosa normale dove chi non ha l’auto e si muove con mezzi pubblici deve attendere in modo vano ore e ore sotto un sole cocente, soprattutto anziani…» (Gennaro R.)