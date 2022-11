RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Vi scrivo per denunciare una cosa scandalosa avvenuta stamattina (ieri ndr) a Pozzuoli. Al CUP di via Terracciano, sulle Palazzine, ho preso alle 9 il numero 68 e in due ore hanno liquidato solo 11 persone. È una situazione proprio indescrivibile con tutte le persone anziane che ci sono ad attendere: qualcuno mi ha raccontato che stava lì dalle 7:30 per prendere il numero 10. Non so che dirvi, è una cosa scandalosa». (Giuseppe F.)