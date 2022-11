POZZUOLI – Parcheggiatori abusivi sanzionati e chiusura immediata di tre locali di ristorazione e pizzeria per condizioni igienico-sanitarie non adeguate e occupazioni di suolo pubblico non conformi ai permessi. Questo il bilancio del servizio a largo raggio messo in campo dalla polizia municipale di Pozzuoli in occasione dello scorso fine settimana e delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti.