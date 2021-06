RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve redazione di Cronaca Flegrea chiedo la gentilezza di denunciare quanto accade a Monterusciello. E’ una settimana che in via Massimo Campigli, nei 600 alloggi, non ritirano la spazzatura. Questa è la situazione, c’è puzza e l’aria è irrespirabile. Adesso non si muore solo di coronavirus» (Davide B.)