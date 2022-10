POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno direttore, questo è quanto è accaduto oggi davanti alla scuola di Licola Mare, a Pozzuoli. Un genitore che non trova posto per la propria auto la ferma al centro della strada fregandosene di tutto il resto e bloccando il traffico. Ma è una cosa normale questa? Ovviamente è una cosa all’ordine del giorno, qui ognuno fa ciò che vuole senza rispettare niente e nessuno. Chiediamo più presenza dei vigili in questa zona.» (Loris B.)