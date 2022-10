POZZUOLI – Dopo il caso dei sette intossicati finiti domenica sera al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli dopo aver partecipato alla “sagra del tartufo nero” a Bagnoli Irpino, l’Asl di Avellino ha inviato indagini. “A seguito di segnalazione circa alcuni casi di tossinfezione alimentare riscontrati nella giornata di domenica 23 ottobre 2022 tra i partecipanti ad una manifestazione gastronomica in provincia di Avellino –si legge in una nota– il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino ha avviato indagine epidemiologica per verificare quanto accaduto”.

GLI INTOSSICATI – I sette intossicati facevano parte di una comitiva di 15 persone che domenica scorsa era partita da Pozzuoli ala volta di Bagnoli Irpino. Tutti avevano mangiato le stesse cose, eccetto i sette che a differenza degli altri avevano mangiato anche caciocavallo con tartufo e panini con hamburger e tartufo. In serata hanno accusato i sintomi riconducibili a una intossicazione da tartufo: vomito, diarrea, sudorazione e dolori addominali. Dopo le cure in ospedale, nella notte sono stati dimessi dopo aver rifiutato al ricovero. Da Pozzuoli è poi partita la segnalazione all’Asl di competenza che a sua volta ha avviato le indagini del caso.