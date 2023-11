I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA/ Il programma alimentare per conoscere la funzione del cibo

DIETOLOGIA – Oggi vi presento il programma alimentare delle 5 diete. Quello five diets è un programma di diete che si susseguono tra loro, personalizzate ed elaborate in base alle esigenza specifiche del paziente. Ogni dieta ha una durata circa di 21 giorni, eccetto la terza fase, che dura solo 5 giorni. È un programma che non risulta mai noioso o monotono, ma vario ed efficace per perdere peso, fare prevenzione, fortificare il sistema immunitario, risolvere problemi di gonfiore, reflusso, gastrite, colesterolo alto, ipertensione, diabete ecc, riprendere in modo fisiologico le nostre funzionalità organiche. Al termine del percorso il paziente avrà acquisito nozioni fondamentali su come scegliere e acquistare, abbinare e cuocere i cibi così da raggiungere una consapevolezza alimentare, e delle abitudini durature nel tempo.

LE 5 DIETE – Dieta funzionale, Dieta Cheto, Dieta Mima Digiuno, Proteica alterna, Quinta dieta. Cambiare dieta è importante per tre motivi: capire a quali alimenti si è geneticamente più tolleranti, evitare che il fisico si abitui alla stessa dieta, e infine evitare di annoiarsi. Dieta funzionale vuol dire approcciarsi al cibo come un potente alleato del nostro benessere fisico e mentale. Non vuol dire soffrire, resistere o privarsi. Funzionale vuol dire “conoscere la funzione del cibo”, concepirne i benefici. Imparare ad associare gli alimenti tra loro, per stimolare al massimo la funzione degli organi e il loro potere metabolico e disintossicante. L’alimentazione funzionale è utile non solo per problemi di peso, ma per gonfiore addominale, gastrite, reflusso, menopausa, diabete, colesterolo alto, ritenzione e cellulite.