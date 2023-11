EPICENTRO – Parla Francesco Borrelli: «Il ministro Musumeci finito in un “trappolone”. Più fondi a Pozzuoli e abbattere ciò che va abbattuto»

POZZUOLI – É online la seconda puntata di “EPICENTRO – Notizie dalla zona rossa dei Campi Flegrei” format di Cronaca Flegrea che accende i riflettori su Pozzuoli e l’area interessata dal bradisismo e dai fenomeni sismici degli ultimi mesi. Il protagonista di questo nuovo appuntamento è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato del decreto per i Campi Flegrei, gli errori del ministro Musumeci finito in un “trappolone”, gli allarmismi, la crisi economica e la ricetta per risollevare le sorti del commercio, il piano di evacuazione, vie di fuga terminando l’intervista con il consueto spot per Pozzuoli e l’area flegrea.

