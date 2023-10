Humangest presente alla “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro”

Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, parteciperà alla quarta edizione della “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro”. L’ evento organizzato da Stratego e promosso dal Centro Studi Super Sud, si terrà dal 19 al 21 ottobre 2023.

L’impegno di Humangest è da sempre orientato verso i territori in cui opera, grazie alla sua vasta rete di filiali, e verso le esigenze formative e occupazionali delle persone che costituiscono la sua comunità. Lo staff Humangest è costantemente motivato a partecipare ad eventi come Career Day e fiere del Lavoro, che rappresentano un’importante occasione di incontro e dialogo tra aziende, candidati ed enti locali.

Pertanto Humangest non può mancare alla “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro” che si focalizza sull’incontro e il confronto tra il mondo della formazione e del lavoro..

Per l’edizione del 2023, la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro si trasforma in un tour itinerante che toccherà le principali città campane. L’obiettivo è creare uno spazio fisico di incontro e interazione tra tutti gli attori coinvolti, favorendo relazioni tra laureandi, diplomandi, inoccupati, imprenditori, professionisti, istituzioni e scuole. Durante queste tappe, saranno allestite aree espositive per agevolare la distribuzione di materiale informativo e di orientamento. L’evento finale si terrà a Salerno. Vi prenderanno parte figure istituzionali regionali e nazionali, esperti nazionali sulle tematiche legate al lavoro e alla formazione, seminari sull’autoimprenditorialità, sullo sviluppo del capitale umano e sulla crescita dei territori.

Humangest, con quasi 20 anni di esperienza, si impegna a scoprire e valorizzare i talenti, collegando le esigenze delle aziende con i migliori talenti disponibili sul mercato. Humangest è presente in Italia e in Europa con una rete di oltre 90 filiali, di cui 25 nei Balcani e cinque in Romania.

Humangest offre una vasta gamma di servizi, tra cui ricerca, selezione e gestione del personale in somministrazione, formazione e ricollocazione professionale, gamification ed executive search, reclutamento e mobilità internazionale.

L’approccio vincente di Humangest è basato sulla personalizzazione dei servizi per rispondere alle esigenze specifiche di ogni azienda. Questo approccio ha permesso a Humangest di diventare un punto di riferimento nel mercato del lavoro, anticipando costantemente le tendenze dominanti. Attualmente, Humangest dispone di un database con oltre due milioni di profili e ha guadagnato la fiducia di oltre 2.000 aziende, inserendo circa 10.000 persone al mese nel mondo del lavoro. Questi risultati consolidano la posizione di Humangest come leader nel settore.