Al Rione Terra tre giorni di mostre, workshop, concorsi e seminari con illustri fotografi d’Italia

POZZUOLI – Inizia il 20 ottobre e durerà fino al 22, la location è tra le più belle della Campania: il Rione Terra. L’appuntamento è a Palazzo Migliaresi. “Pozzuoli Foto Fest fotografia Campania Felix” è un evento che mette la fotografia, la sua storia, i suoi artisti in mostra, ma nello stesso tempo apre le porte a giovani debuttanti e regala a chi ne ha voglia vere e proprie experience, con workshop nelle stradine dell’antico borgo. Si inizia venerdì (ore 17) con una conferenza a Palazzo Migliaresi: Gianni Biccari, regista e coordinatore artistico insieme al sindaco Gigi Manzoni e altri ospiti inaugurerà l’apertura dell’evento.

GLI ARTISTI – Tra i nomi illustri ci saranno: Massimo Caccapiapuoti con l’Elogio della Fuga, Luciano D’Inverno con Vedute Flegree, Fabio Donato con Omaggio a Man Ray, Franco Esse con L’isola di Arturo, Luciano Ferrara con Era de maggio 1987, Giovanni Izzo con Croce Domitia storie di tratta e Roberto Salomone con Migranti. Accanto agli artisti più famosi saranno in mostra anche i due progetti, selezionati in queste settimane dal comitato scientifico, presentati in questi mesi, si tratta del lavoro di Lorenzo Leone con Disco not disco e Nella Tarantino con Ananke.

IL WEEK END – Sabato e domenica (ore 10) avranno inizio i workshop (è possibile ancora inscriversi chiamando i numeri 338.8805491 o inviando una mail a [email protected]. Si inizia con Michele Liberti con le sue foto Street che condurrà gli allievi in giro nei vicoli a far foto. Sempre sabato e domenica per l’intera giornata ci sarà Alessandro Genovese con il vintage della sua fotocamera minutera per le strade del borgo. Sabato in mattinata (dalle 10.30 alle 12.00) letture portfolio con professionisti certificati Fiaf, alle 12.15 un evento per Pozzuoli con il racconto dell’Archivio Carbone (che conserva foto inedite ed antichissime anche del Rione Terra) con Giovanni Nicois. Nel pomeriggio il primo incontro dibattito con Fabio Donato, fotografo di fama nazionale. Seguirà alle 18 quello di Sergio Siano, fotografo de Il Mattino, intervistato da un altro giornalista napoletano, Pietro Treccagnoli. Le interviste (aperte a tutti) sono un modo per diffondere l’arte della fotografia, ma anche che cosa le immagini possono raccontare i luoghi, ma anche gli animi delle persone. Domenica in mattinata è il giorno del workshop di Fotografia Narrativa Terapeutica con Federica Cerami e delle letture portfolio. In tarda mattinata Luciano Ferrara ( fotografo) sarà a disposizione del pubblico con una chiacchierata della sua storia, moderato da Luca Sorbo. Nel pomeriggio (a partire dalle 6,00) ecco i talk, con Ugo Pons Salabelle (modera Luca Sorbo)e a seguire con Yvonne De Rosa (modera Luca Sorbo). Alle 18.30 chiusura dei lavori e premio del miglior portfolio. Presso l’hub Ente Parco Regionale Rione Terra saranno in mostra i lavori di Gianni Biccari (Rione Terra 1993) e quelle di Luciano Ferrara (Rione Terra 1970- 1984).