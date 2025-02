Hobbisti in piazza a Pozzuoli: festa dell’artigianato tra luci e addobbi di San Valentino

POZZUOLI – Tornano gli hobbisti in piazza a Pozzuoli. Questa volta lo faranno in un’atmosfera particolare e suggestiva, realizzata per festeggiare San Valentino. Frecce di Cupido e cuori illuminati faranno da particolare sfondo alla fiera di HobbArt che domenica 9 febbraio porterà in piazza oltre quaranta artigiani. Borse, collanine, bracciali, indumenti, gadget, pupazzi, quadretti, oggetti in ceramica e bigiotteria: innumerevoli saranno i prodotti in esposizione realizzati dai primi hobbisti dell’area flegrea. Tutt’intorno Piazza della Repubblica, via Cosenza, corso Garibaldi e i suggestivi vicoletti saranno illuminati con luci e decorazioni di ogni forma e colore, legati da un unico filo conduttore: l’amore.

LA MANIFESTAZIONE – L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Pozzuoli e rientra nel calendario di iniziative ed eventi che da settembre 2024 sta caratterizzando i week end e le festività nel capoluogo dei Campi Flegrei, che punta a valorizzare il territorio e a rafforzare l’immagine di una Pozzuoli pronta a regalare a famiglie, coppie e turisti un’esperienza unica. “Pozzuoli è viva, è bella ed è pronta per regalare una domenica all’insegna della bellezza dell’artigianato locale e un San Valentino con un’atmosfera unica e particolare – spiega l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – Stiamo costruendo una città a misura di adulti e bambini, residenti e turisti dove tutti possono trovare un angolo dove trascorrere momenti unici e indimenticabili”.