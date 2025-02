POZZUOLI/ Fondi per il bradisismo, il sindaco Manzoni annuncia «Porteremo a termine importanti lavori»

POZZUOLI – E’ stata accolta con soddisfazione l’approvazione, in Consiglio dei Ministri, dello stanziamento dei primi 184 milioni di euro per finanziare il primo programma di interventi per il bradisismo a Pozzuoli e nell’area flegrea. Per il sindaco Gigi Manzoni «Con questo stanziamento, saranno portati a termine i lavori alle rampe in entrata/uscita da e per Roma della Tangenziale Via Campana, – ha fatto sapere il primo cittadino di Pozzuoli che ha illustrato gli interventi in programma da attuare con i fondi in arrivo da Roma – Sarà realizzato un ingresso controllato in tangenziale dall’abitato di Via Cupa Cigliano verso Roma, per consentire un accesso più fluido degli abitanti di Cigliano direttamente alla Tangenziale, saranno livellati i fondali e saranno realizzati moli galleggianti e carrabili per la darsena traghetti, sarà risanato e rifunzionalizzato il collettore del depuratore di Cuma e saranno effettuati interventi di ripristino della rete fognaria interferente con la linea Cumana. Un programma di interventi importante, che, una volta terminato, renderà la nostra città più sicura.»