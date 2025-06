Hobbisti in piazza a Pozzuoli: arte e gente in strada

POZZUOLI – Sono tornati gli hobbisti in piazza a Pozzuoli. Nella giornata di ieri i piccoli artigiani hanno dato vita a una fiera iniziata alle 10 del mattino e terminata solo in tarda serata. Tanti sono stati i puteolani e i turisti richiamati dalla particolarità degli oggetti in esposizione. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro che ha ringraziato i commercianti del centro storico e i sindacati di categoria per l’apporto dato alla manifestazione.

LA SODDISFAZIONE – “Che belli gli hobbisti.Anche oggi hanno animato e colorato il centro storico di Pozzuoli con la loro arte. È stata una bella giornata. Tutti insieme per Pozzuoli, ognuno facendo la propria parte. – ha detto Zazzaro – Rivolgo un sentito ringraziamento ai commercianti del centro storico che come sempre hanno partecipato attivamente alla fiera di HobbArt Pozzuoli sostenendo i piccoli artigiani; agli hobbisti che ancora una volta hanno portato in piazza i loro piccoli capolavori artigianali; e ai sindacati di categoria che come sempre non fanno mai mancare il loro sostegno”.