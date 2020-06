POZZUOLI – Un guasto a un cavo elettrico dell’Enel sta provocando dal primo pomeriggio di oggi una serie sbalzi di tensione e black out in gran parte della città di Pozzuoli, in alcune zone di Bacoli e a Monte di Procida. In queste ore i tecnici dell’Enel sono impegnati per mettere fine al problema, lavorando sulla rete “decimata” dall’incendio, nelle settimane scorse, alla centrale di via Fascione. Dopo il rogo, infatti, una parte della cabina non è più utilizzabile e ciò limita la fornitura di energia elettrica in città. In queste ore le zone dove si registrano i maggiori disagi sono i quartieri di Monterusciello, Rione Toiano, la zona alta di Pozzuoli e Arco Felice.