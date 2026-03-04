Gli studenti del liceo Virgilio di Pozzuoli all’Erasmus Plus in Germania

POZZUOLI – Le studentesse della classe V M del liceo linguistico dell’Istituto Istituto Virgilio di Pozzuoli hanno partecipato con grande entusiasmo alla prima mobilità Erasmus Plus nella splendida città di Würzburg, in Germania. Un’esperienza di crescita e condivisione vissuta insieme ai professori Vincenzo Restelli e Luciana Palmieri, ai docenti tedeschi Andreas Stein, Andrea Meyerhöfer e Andreas Haas e agli studenti della scuola partner Johann Schöner Gymnasium di Karlstadt.

LE ATTIVITÀ – Durante il soggiorno hanno preso parte ad attività didattiche e ludiche condivise, hanno partecipato alle lezioni insieme ai compagni tedeschi, scoprendo e confrontandosi con culture e modi di vivere diversi e sperimentando anche nuovi cibi offerti dai loro ospiti. L’accoglienza dei partner tedeschi è stata calorosa e ha aperto la strada a future collaborazioni.

L’ERASMUS – Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi dell’accredito Erasmus Plus. I docenti, appena rientrati, sono già al lavoro per programmare la seconda mobilità di quest’anno scolastico 2025/256 e le nuove mobilità per il prossimo anno 2026/27, in modo da offrire ulteriori occasioni di crescita, confronto e internazionalizzazione agli studenti del nostro Istituto.