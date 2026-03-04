POZZUOLI/ Spaccio di cocaina e crack a Licola: arrestato Castellano junior. I soldi nascosti nel microonde

POZZUOLI – Dopo gli arresti del padre e del fratello era rimasto lui a mantenere in piedi la piazza di spaccio a Licola Mare. Salvatore Castellano, 25 anni, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Licola. Addosso i militari gli hanno trovato un ovetto con dentro 25 pallini di crack e cocaina e 527 euro in contanti, mentre a casa all’interno di un forno a microonde sono stati rinvenuti 1.600 euro in contanti.

L’ARRESTO – Castellano junior era stato fermato in piena notte in via dei Platani, a Licola Borgo. L’uomo già tre anni fa era finito in manette con l’intera famiglia durante un’operazione antidroga, tra cui il fratello “Sandrino”, gestore della più grande piazza di spaccio di Licola Mare e il padre Carlo. Dopo le formalità di rito il 25enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.