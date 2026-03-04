Ex sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano si dimette da consigliere comunale

BACOLI – Cambiano i componenti del consiglio comunale di Bacoli. Si è dimesso questa mattina il consigliere ed ex candidato sindaco Ermanno Schiano. Nella lettera di dimissioni protocollate in Municipio ed indirizzate al Consiglio comunale, Schiano ha parlato di decisione “irrevocabile ed immediatamente efficace per sopraggiunti motivi personali”. Al suo posto entrerà tra i banchi della minoranza l’avvocato Annamaria Romani, prima non eletta del gruppo “Insieme per Bacoli”. La surroga sarà ufficializzata nel prossimo consiglio comunale. Ermanno Schiano lascia l’incarico dopo essersi candidato a sindaco per il centrodestra alle ultime elezioni del 2024. Schiano è stato anche sindaco di Bacoli nel quinquennio 2010-2015.