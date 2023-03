Giornate FAI, gli studenti delle scuole di Pozzuoli faranno da guida

POZZUOLI – In occasione delle giornate FAI di primavera, gli studenti delle scuole di Pozzuoli faranno da guida nelle visite di tre importanti siti: Villa di Livia, Stadio Antonino Pio e chiesa di San Francesco e Sant’Antonio. L’iniziativa è stata messa in agenda per questo fine settimana: domani, sabato 25, e domenica 26 marzo. Tre luoghi straordinari che saranno aperti al pubblico in queste occasioni.

IL COMMENTO DEL SINDACO – «Il nostro impegno, insieme alle altre città Flegree, sarà quello di rendere fruibili i siti archeologici sempre, per valorizzare la nostra splendida terra e vederla finalmente decollare», dichiara il sindaco Luigi Manzoni.