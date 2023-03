Il Comune di Pozzuoli dichiara guerra a topi e blatte

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli punta a rendere più vivibili le aree pubbliche e dichiara guerra a topi e blatte. Sia ad aprile che a maggio sono previsti, infatti, interventi di derattizzazione e deblattizzazione. Le date precise per ogni quartiere saranno indicate dall’ASL mediante segnaletica affissa nei giorni precedenti agli interventi. In particolare la derattizzazione è stata messa in calendario per le giornate dell’11, 12, 13, 28 aprile e 2 e 3 maggio; la disinfestazione larvicida l’11, 12, 13, 28 aprile e 2 e 3 maggio, mentre la deblattizzazione dal 3 al 6 aprile,

GLI INTERVENTI – I trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione larvicida saranno effettuati a partire dalle ore 8:30. I trattamenti di deblattizzazione saranno effettuati in orario notturno a partire dalle ore 23:00. Per il benessere degli animali liberi presenti sul territorio – fa sapere il sindaco della città di Pozzuoli, Luigi Manzoni – per quanto attiene alla derattizzazione, l’intervento viene effettuato mediante l’uso di esche topicide posizionate in appositi erogatori, con chiusura di sicurezza e non accessibili ad animali non target, o ancorate all’interno delle caditoie. Entrambe le soluzioni servono ad evitare anche contatti accidentali di animali liberi presenti sul territorio con le esche utilizzate per il controllo dei roditori. Per quanto attiene alla disinfestazione, tale operazione viene effettuata utilizzando unicamente prodotti in formulazione acquosa, privi di solventi e a basso impatto ambientale, i quali alle concentrazioni di impiego non hanno alcun effetto nocivo su organismi di grossa taglia quali eventuali animali liberi. Inoltre il trattamento viene effettuato in orario notturno durante il quale eventuali animali liberi sono solitamente in fase di riposo in luoghi di ricovero.