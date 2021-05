POZZUOLI – Sabato 8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa. In tutto il mondo sarà celebrato l’impegno e lo sforzo compiuto quotidianamente da tantissimi volontari, oggi più che mai impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia da covid-19 oltre che in tutte le altre attività. In segno di vicinanza e apprezzamento per l’opera della Croce Rossa Italiana, l’amministrazione comunale di Pozzuoli sabato sera farà illuminare con luci di colore rosso Palazzo Migliaresi al Rione Terra. Un modo per sottolineare anche il legame che persiste tra l’Organizzazione di volontari e il Comune nell’assistenza ai più vulnerabili.