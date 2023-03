Gesfor dà il via a Pozzuoli al corso gratuito per “Tecnico esperto in organizzazione di eventi”

POZZUOLI – Al via a Pozzuoli il corso per “Tecnico esperto in organizzazione di eventi” a titolo completamente gratuito per complessive 500 ore. Si terrà a Pozzuoli presso la sede della “Gesfor Formazione Cooperativa di Produzione e Lavoro SCARL” a partire da Marzo 2023.

COME PARTECIPARE – L’Istanza di partecipazione (modulo A allegato al Bando, scaricabile dal sito www.gesforsrl.it/formazione), compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata brevi manu o per posta presso la sede della Gesfor Formazione Cooperativa di Formazione e Lavoro S.c.ar.l. sita in Vico Magazzini, 8 – Pozzuoli (NA)

Descrizione della figura professionale – Il Tecnico esperto in organizzazione di eventi progetta e coordina convegni, congressi, esposizioni, manifestazioni, festival, fiere e più in generale eventi di diversa natura (culturali, sportivi, sociali, ricreativi, ecc.). Definisce il concept progettuale dell’evento verificandone la fattibilità anche in funzione del budget a disposizione, seleziona le strutture, le tecnologie, gli strumenti e il personale da coinvolgere in relazione ai servizi da fornire, coordina gli aspetti logistici ed organizzativi, cura le attività di comunicazione e di

rilevazione della customer satisfaction. Si relaziona con eventuali sponsor, contatta artisti, esperti, relatori con cui definisce accordi di collaborazione. Lavora prevalentemente come professionista indipendente con ampi spazi di autonomia interfacciandosi con la committenza e l’equipe tecnica, ma può anche operare alle dipendenze di agenzie di organizzazione eventi, agenzie di pubblicità e comunicazione, agenzie di relazioni pubbliche o uffici stampa.

Articolazione ed obiettivo del percorso – Il percorso, della durata di 500 ore (di cui n. 200 ore di attività di stage), consentirà di acquisire le conoscenze specifiche necessarie per svolgere efficientemente le attività inerenti la figura professionale. L’articolazione dell’orario del corso è di 6 ore al giorno per 3/4 giorni a settimana (salvo eventuali variazioni) La docenza dei moduli professionalizzante specialistico- laboratoriali è realizzata dagli esperti del settore di riferimento.

Beneficiari – Il corso è aperto a tutti i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore e dei requisiti previsti dal Nuovo Bando Garanzia Giovani:

Asse 1:

– cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea

ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare

permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;

– età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti (possono accedere i giovani che hanno

compiuto il 18° anno e fino al giorno antecedente al compimento del 29° anno di età);

– residenza sul territorio regionale;

– essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del

14 settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto-legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019

(rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019);

– iscrizione al Programma Garanzia Giovani – “Programma Operativo Nazionale

Iniziativa Occupazione Giovani”;

– non frequentare un regolare corso di studi;

– non essere inseriti in alcun corso di formazione;

– non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare; – non avere

in corso lo svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del PAR della

Nuova Garanzia Giovani) o nazionale.

Asse 1 bis:

– cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea

ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso

di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;

– età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti (possono accedere i giovani che hanno

compiuto il 18°anno e fino al giorno antecedente al compimento del 35° anno di

età);

– residenza sul territorio regionale;

– essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del

14 settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto-legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019

(rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019)

Attestazione di competenze

Certificazione di qualifica professionale per “Tecnico esperto in organizzazione di eventi”, previo esame

finale. Condizione minima di ammissione all’esame finale è la frequenza di almeno l’80% delle ore

complessive del percorso formativo