POZZUOLI/ Esercitazione di soccorso nella galleria Solfatara: in campo vigili del fuoco, 118 e polizia stradale

POZZUOLI – Si è svolta all’interno della galleria Solfatara, a Pozzuoli, nella notte del 27 marzo, dalle ore 22:00 alle ore 24:00, l’esercitazione di soccorso con la simulazione di un incidente stradale. Sotto il coordinamento della Prefetture di Napoli presenti il Comando dei Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il servizio del 118. L’Asl NA2 Nord, con mezzi e uomini del 118, ha attuato lo specifico piano operativo urgente per il soccorso sanitario autostradale, in stretta collaborazione con i vigili del fuoco, modulando l’azione in funzione delle condizioni di sicurezza accertate sul posto.