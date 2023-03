POZZUOLI/ Furto al “White Chill Out” di Via Napoli: ladri messi in fuga dal sistema d’allarme – LE FOTO

POZZUOLI – Oltre duemila euro di danni e un bottino di pochissime centinaia di euro. E’ il bilancio del furto con spaccata avvenuto all’alba di oggi ai danni del noto ristorante “White Chill Out” di via Napoli. L’azione dei malviventi -due con i volti coperti da passamontagna- è stata ripresa interamente dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale che poco dopo le 5 hanno immortalato i due entrare nel parcheggio a bordo di un’Alfa Romeo 147 di colore blu scuro. A quel punto uno dei due, una volta sinceratosi che non ci fosse nessuno in strada, dopo diversi tentativi ha completamente distrutto con un cacciavite la porta d’ingresso del ristorante mandando in frantumi la vetrata.

IL FURTO – Il tempo di mettere piede all’interno del locale che però è entrato in funzione il sistema d’allarme “Verisure” che, collegato in tempo con la centrale operativa della società di vigilanza privata, ha permesso all’operatore in remoto di intimare al ladro ad uscire dal locale. E così è stato. Pochi secondi e dopo aver tentato di prendere prima la cassa e poi altri oggetti di valore, il malvivente ha fatto dietrofront riuscendo a portare via solo un televisore che ha staccato da una all’ingresso. Poi ha raggiunto il complice, che nel frattempo aveva fatto da palo, e si è dato alla fuga.

LE INDAGINI – Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli che hanno avviato indagini sull’accaduto dopo aver acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e la denuncia del titolare. Non si esclude, viste le modalità del furto e la tipologia dell’attività commerciale colpita, che ad agire siano stati malviventi dell’Est europeo.