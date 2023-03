Centenario dell’Aeronautica Militare: a Pozzuoli l’alzabandiera solenne – LE FOTO

POZZUOLI – Si è svolta stamattina sul Piazzale Medaglie d’Oro la cerimonia dell’Alzabandiera solenne, presieduta dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali. A tale cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Napoli, S.E. Claudio Palomba, il Sindaco di Pozzuoli, Ingegner Luigi Manzoni, Il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota ed il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli. Erano presenti inoltre il Gonfalone della Città di Pozzuoli e numerose Associazioni d’Arma e Combattentistiche. Sul Piazzale era schierato tutto il personale del Quadro Permanente, unitamente ai frequentatori dell’Istituto; dopo l’Alzabandiera, il Generale Casali ha salutato e ringraziato tutti coloro che hanno partecipato a questa gloriosa e significativa ricorrenza e, successivamente, ha dato lettura dei messaggi fatti pervenire dal Signor Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, dal Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

LA PARTECIPAZIONE – In concomitanza con in festeggiamenti del Centenario dell’Aeronautica Militare, l’Accademia Aeronautica ha aperto le porte al pubblico e alle scolaresche per dare la possibilità, a tutti coloro che sono interessati, di visitare l’Istituto di formazione nel pieno delle sue attività. (Un altro Open Day è previsto domani dalle 09:30 alle 15:30) Le scolaresche ed il pubblico ha assistito ad un iniziale briefing illustrativo sull’Aeronautica Militare e sull’Accademia Aeronautica; a seguire sono stati divisi in gruppi per una visita guidata dell’Istituto: particolare entusiasmo ha suscitato la presenza di un elicottero HH101 del 9° Stormo di Grazzanise, la visita alla Sala Simulatori, la dimostrazione di attività “combat “ e la visita ai Corridoi Storici, ristrutturati per l’occasione per dare risalto ad alcuni cimeli storici e ai gagliardetti di tutti i corsi. L’Open Day ha riscosso un grande successo di pubblico, consentendo all’Accademia di condividere la missione dell’Aeronautica Militare, una squadra di professionisti al servizio del Paese. (nei due giorni di apertura si prevede un’affluenza di oltre 1300 persone).