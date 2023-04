Gara di stile e moda a Pozzuoli: sulla passerella coiffeur da tutta Italia

POZZUOLI – Cinquecento acconciatori in gara e quaranta stand espositivi; sono i primi numeri, confermati, che ruotano intorno alla 64esima edizione del campionato nazionale italiano targato Anam, Accademia Nazionale Acconciatori e Moda. Per questa due giorni, che si terrà il 7 e l’8 maggio, l’attesa gara si svolgerà all’interno della Multicenter School a Pozzuoli. «Lo scorso anno abbiamo registrato enormi soddisfazioni sia in termini di partecipazione che in termini di esibizioni; ma auspichiamo in un ulteriore coinvolgimento degli allievi e degli acconciatori , provenienti da tutte le regioni di Italia, che vorranno confrontarsi nelle gare – corrobora Maurizio Schioppo, presidente della sede puteolana dell’Accademia Nazionale Acconciatori Moda – Stiamo lavorando ad uno spettacolo che certamente stupirà la platea. Partecipare ai campionati che si programmano in varie sedi italiane per permettere agli acconciatori di misurarsi tra colleghi e di trovare nuovi stimoli», conclude il referente Anam, invitando anche gli appassionati del settore a prendere parte a quello che si prefigura come uno spettacolo senza pari in cui assoluto protagonista sarà lo stile.