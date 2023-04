Ambiente, Monte di Procida gioca a #Prendi3 sulla spiaggia di Acquamorta

MONTE DI PROCIDA – Ieri, presso la spiaggia di Acquamorta nel Comune di Monte di Procida, in tanti hanno partecipato a “#Prendi3”, una campagna di Educazione Ambientale ideata dall’Associazione di Promozione Sociale “N’Sea Yet” e patrocinata dal Comune di Monte di Procida in collaborazione con diverse associazioni del territorio: Vela Latina, ASD Montevolley, Protezione Civile Falco e Falchetti, ASD Crystal Star e Pro Loco Monte di Procida. L’obiettivo della campagna è creare consapevolezza e diminuire l’acquisto e il consumo di plastica monouso, cambiando i comportamenti attraverso il messaggio forte grazie ai Social: invece di gettare, #Prendi3!

L’INIZIATIVA – Domenica sulla spiaggia di Acquamorta, quindi, non si è tenuta una pulizia della spiaggia bensì un gesto di gratitudine nei confronti del mare per educare tutti i partecipanti ad osservare stili di vita tendenti all’Ecocentrismo. Infatti, la campagna vuole sensibilizzare tutti ad un’evoluzione comportamentale nei confronti del problema della plastica che sta soffocando gli oceani. L’obiettivo, quindi, non è pulire la spiaggia ma fare in modo che non si inquini più, perché il gesto di raccogliere almeno 3 pezzi a testa rende i partecipanti più consapevoli del problema a monte (duranti gli acquisti quotidiani) e cioè a non produrre il rifiuto anziché poi risolvere il problema a valle e cioè dover pulire una spiaggia. Inoltre, si educano le persone ad utilizzare lo strumento dei social media a supporto delle tematiche ambientali e non solo per futile svago.