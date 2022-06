POZZUOLI – «Gentile direttore, queste sono le immagini in mio possesso del furto della bici elettrica “ENGWE” (al momento del furto con sediolone bambino dietro) avvenuto in data 18/06/22 in via Pergolesi 58, a Pozzuoli, presso il negozio di abbigliamento Ma.So.Boutique. Il ladro è stato avvistato già dalle ore 11.30 appostato vicino il negozio Amplifon adiacente a Ma.So.Boutique ed è stato visto in varie telecamere con un cappello maglietta e pantaloncino nero, scarpe stivaletto bianche e nere mentre percorreva varie volte via Pergolesi con una busta in mano con dentro attrezzi per forzare la catena della bici che era legata ad un cancello. Il furto è avvenuto alle ore 12.45 circa quando il ladro si è messo in sella alla bici e ha percorso il cavalcavia che scende a Pozzuoli per poi proseguire per via Fasano dove è stato avvistato da varie telecamere. Spero riusciate ad aiutarmi». (Massimo Sorano)

