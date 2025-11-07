Furti di nasse, scoppia rissa tra pescatori sul porto di Pozzuoli: diversi feriti – LA FOTO

POZZUOLI – Una violenta rissa tra pescatori è scoppiata poco fa sul porto di Pozzuoli. Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui una condotta in ospedale e tre medicate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza. Per placare le violenze è stato necessario l’intervento dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli e degli agenti della Polizia Municipale.

I FURTI – Secondo quanto ricostruito la lite sarebbe nata tra due pescatori a causa di due furti: il primo avvenuto nei giorni scorsi quando sarebbero state rubate 600 nasse da una imbarcazione, il secondo questa mattina, dopo la sparizione di ulteriori 200 nasse. La vittima dei furti avrebbe rivolto i propri sospettati su un altro pescatore. Dalle minacce alle violenze il passo è stato breve.

LE VIOLENZE – Una prima avvisaglia sarebbe avvenuta questa mattina poco dopo le 8, quando la vittima e il sospettato avrebbero dato vita a una prima lite seguita poi nella tarda mattinata da una rissa a cui hanno partecipato una decina di persone. “Ad un certo punto sono spuntati dei coltelli, poteva scappare il morto” ha raccontato un testimone. Alle violenze, infatti, hanno assistito numerosi passanti e le persone che si trovavano sulla banchina in attesa di imbarcarsi per le isole.