POZZUOLI – Auto nel mirino dei ladri a Pozzuoli dove negli ultimi giorni si sono registrati numerosi furti. In particolare Arco Felice, Monterusciello e via Napoli sono le zone più colpite da quella che, viste le modalità, sembrerebbe essere una banda organizzata in piccoli ma mirati furti ai danni di autovetture. Episodi che troppo spesso, vista l’entità dei danni, erroneamente non vengono denunciati alle forze dell’ordine.

I FURTI – L’ultimo furto, in ordine di tempo, ha interessato ieri notte una Toyota Yaris parcheggiata ad Arco Felice, nei pressi della stazione della Cumana. Qui ignoti, approfittando anche del coprifuoco, hanno asportato dal veicolo il pezzo catalizzatore della marmitta. Analogo episodio era avvenuto qualche giorno prima a Monterusciello. L’altro ieri, invece, ad altre due auto auto erano stati rubati gli specchietti retrovisori. Episodi che per tempi e modalità fanno ipotizzare all’esistenza di una banda che si muoverebbe in città su “commissione”.