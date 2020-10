FUORIGROTTA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in viale Augusto, nei pressi della “piazzetta Maradona”, un giovane che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 20 euro mentre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto 7 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 7 grammi circa, una busta con 24 grammi della stessa sostanza, 3 stecche di hashish di 5 grammi circa, un bilancino e 1785 euro. Ugo Cucarano, 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato poiché aveva indosso due involucri contenenti marijuana.