BACOLI – Tre tamponi positivi su 63 analizzati a Bacoli nell’ultimo giorno dove tutti i dipendenti della Flegrea Lavoro, società municipalizzata che cura la raccolta dei rifiuti a Bacoli, sono risultati negativi. Su 40 casi, tra operai e funzionari, non sono stati riscontrati casi di Covid. La Protezione Civile della Regione Campania ha inoltre comunicato che sono stati esaminati i tamponi effettuati a 23 cittadini di Bacoli: 20 sono risultati negativi, 3 positivi. Sono asintomatici o paucisintomatici e resteranno in isolamento domiciliare. Nella stessa giornata di ieri un giovane è guarito definitivamente. Complessivamente i cittadini attualmente positivi a Bacoli sono 73, di cui 70 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in ospedale (non in terapia intensiva).