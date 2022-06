QUARTO – Si terrà presso la casa della cultura “Aurora” il primo incontro pubblico di FreeQuarto, il neonato movimento politico coordinato da Silvia Prato. Al convegno, moderato da Marco Cerotto, interverranno oltre alla coordinatrice locale, il sindaco di Bacoli, nonché fondatore della rete dei gruppi Free, Josi Gerardo Della Ragione; il coordinatore della rete free Danilo Cascone; il consigliere comunale di opposizione di Quarto della lista civica “Un’altra città” Davide Secone. Nel corso dell’evento, programmato per martedì 28 giugno alle 18.30, sarà presentato alla cittadinanza il neonato movimento politico. Spazio anche ai giovani: sarà difatti lanciata l’iniziativa “Il quartiere che vorrei”. Verrà proposta una “call to action” in cui si chiederà ai giovani residenti di essere parte attiva progettando e proponendo il miglioramento del loro quartiere. Le idee potranno essere inviate alla mail [email protected].