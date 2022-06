BACOLI – Mensa scolastica, costi più bassi a partire da ottobre. Esulta il consigliere di Fratelli d’Italia, Nello Savoia. «Sono molto testardo e finché non ottengo ciò che ritengo giusto, non mi fermo – scrive in una nota il politico di opposizione – E adesso posso ritenermi soddisfatto. Dal nuovo anno scolastico verranno abbassati i costi a carico delle famiglie per la mensa scolastica. Abbiamo portato in Consiglio Comunale una mozione per abbassare il prezzo della mensa, che l’amministrazione ha votato contro. Era impensabile far pagare l’80% dei pasti a carico delle famiglie e solo il 20% a carico del Comune, senza alcuno sconto nemmeno dai secondi figli in poi. Immaginate per le famiglie con 2/3 figli, la mensa era una vera e propria rata mensile. Quando poi quest’amministrazione è stata messa dinanzi all’evidenza dei fatti è tornata sulle sue posizioni».