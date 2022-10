POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Il giorno 14/10/2022 alle ore 10:30 mi sono recato presso Corso Umberto I per un appuntamento di lavoro. Parcheggio l’auto all’ inizio di Largo Tranvai tra la macchina Peugeot grigia e la Dacia rossa, alla sinistra della mia auto c’è una segnaletica di divieto di sosta che riporta la data del 16/10/2022 (come si può evincere dalla foto e dal video che all’inizio di ogni viale c’è la segnaletica che riporta la data del 16/10/2022). Quindi considerando che oggi è 14/10/2022 parcheggio la macchina. Di ritorno alle ore 11:30 non trovo più la macchina ed incontro glia agenti N.154 e N.142 della Polizia Municipale, gli chiedo dei chiarimenti a riguardo e mi dicono che il divieto di sosta è anche il giorno 14/10/2022.»

«Ci rechiamo vicino alla segnaletica e gli faccio vedere la data che riporta il giorno 16/10/2022, a quel punto gli agenti mi dicono che all’interno del parcheggio ci sono altri cartelli che riportano la data del 14/10/2022 e doveva essere mia premura di controllare anche gli altri cartelli (quindi camminare per tutto il parcheggio perché dovevo pensare che ci sia stata la possibilità di trovare cartelli con date diverse) o meglio ancora di informarmi dell’ordinanza n.316. Nonostante ammettono che c’è un problema di segnaletica (infatti uno dei due dirà di chiamare la Tenente e di far risolvere questo problema di segnaletica che non è chiaro ai cittadini), ma loro ora non possono farci nulla e devono far rispettare l’ordinanza, e quindi non posso fare altro che pagare multa e carroattrezzi. Infine mi consigliano di fare ricorso.» (Francesco D.F.)