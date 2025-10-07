Frana a Bacoli: dopo tre settimane riapre via Scalandrone

BACOLI – Riaprire questo fine settimana il tratto di via Scalandrone colpito da una frana il 27 settembre scorso. Lo ha annunciato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. Da giorni uomini e mezzi stanno rimuovendo i detriti e mettendo in sicurezza il costone. “Riapriamo la strada – ha scritto su Facebook – E lo facciamo in tempi record. Tra pochi giorni la strada sarà riaperta. In altri tempi, avremmo dovuto attendere tempi indefiniti. Adesso si stanno completando gli interventi di pulizia del costone e di eliminazioni di pericoli. Entro questo fine settimana sarà nuovamente possibile circolare con auto e moto. È un’arteria fondamentale sia per Bacoli che per Monte di Procida. Una via di fuga. Un percorso di accesso all’ospedale.”