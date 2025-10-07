A Pozzuoli convegno sul cuore organizzato dalla Asl Napoli 2 Nord

POZZUOLI – Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre si terrà a Pozzuoli (Rione Terra – Palazzo Migliaresi) l’appuntamento scientifico “Il cuore a Nord di Napoli: up-date cardiologico 2025”. I professionisti delle UU.OO.CC. di Cardiologia e UTIC dell’ASL Napoli 2 Nord si riuniscono per due giorni di formazione intensiva e condivisione di best practice. L’obiettivo è analizzare le sfide cliniche più attuali, dalle patologie coronariche all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Un evento fondamentale per rafforzare le competenze del nostro personale, garantendo ai cittadini un’assistenza cardiovascolare sempre più integrata e all’avanguardia.