POZZUOLI – Il mercato “ex via Roma”, ormai itinerante, ha fatto questa mattina tappa a Licola Mare per la prima volta. Forte l’entusiasmo tra i residenti della zona che vedono finalmente animare questa porzione di territorio. Il mercato verrà ora svolto ogni giorno in un luogo diverso della città: il lunedì a via Roma, il martedì al Rione Toiano (adiacente al supermercato MD), il mercoledì nell’area C9 di via Vecchia delle Vigne (ma successivamente, al termine della procedura in atto, avrà sede ad Agnano nei pressi della variante di via Pisciarelli), il giovedì a Licola Mare (area Alveo), il venerdì nell’area C9 e il sabato in via Capuana a Monterusciello.

