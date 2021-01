POZZUOLI – Amaro risveglio per i residenti di Arco Felice, a Pozzuoli. Questa mattina in molte zone sono presenti cumuli di rifiuti. Non è escluso che il mancato ritiro dei sacchetti sia legato al mancato rispetto del nuovo calendario delle utenze domestiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.

