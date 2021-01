VARCATURO – A Giugliano – località Lago Patria – i carabinieri della stazione di Varcaturo insieme agli equipaggi della Compagnia di Giugliano e del Reggimento “Campania” sono stati impegnati in un servizio a largo raggio. Numerosi i posti di controllo, ispezioni e perquisizioni. Durante il servizio sono stati denunciati 2 cittadini extracomunitari (uno del Burkina Faso e uno della Nigeria) che, all’esito di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 3 motocicli di provenienza illecita (2 provento di furto ed 1 di rapina). Sanzionate 4 persone (il titolare più 3 clienti) per le norme anti-contagio da Covid -19. Erano all’interno di una palestra di via San Nullo che era aperta e funzionante. Alla struttura sono state imposti i 5 giorni di chiusura.

CONTROLLI AL CAMPO ROM – Otto le sanzioni amministrative al Codice della strada per un importo complessivo 5mila euro. Nel corso degli ultimi giorni, inoltre, i militari della medesima stazione hanno effettuato diversi controlli presso il campo rom di via Carrafiello dove hanno sequestrato 25 veicoli poiché sprovvisti di copertura assicurativa. Durante le operazioni i carabinieri della Stazione di Qualiano hanno denunciato per ricettazione e riciclaggio un cittadini di origini Rom del campo della zona ASI e un cittadino giuglianese, entrambi sono 47enni e noti alle forze dell’ordine. Sono stati controllati a bordo di un furgone con numero di telaio modificato all’interno del quale venivano rinvenuti 4 catalizzatori di auto di dubbia provenienza.

I controlli straordinari nell’area continueranno nei prossimi giorni.