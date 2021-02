POZZUOLI – Migliorano le condizioni del 36enne finito giù dal cavalcavia della Variante Anas a Monterusciello. Salvatore Maddaluno per tutti “Pierino”, questa mattina è ritornato a scrivere sulla propria pagina Facebook limitandosi, visto il suo stato fisico, a un “complimenti tutti” in segno di ringraziamento verso le tante persone che hanno inondato la sua bacheca di messaggi. Attualmente è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli dove sarebbe fuori pericolo di vita.

FELICITA’ – Un segnale accolto con felicità dalle tante persone che lo conoscono e gli vogliono bene e che da 3 giorni sono in apprensione per le sue condizioni di salute. Non solo a Monterusciello, il quartiere dove vive, ma in gran parte della città “Pierino” può contare sul sostegno e l’affetto di tante persone. Un simpatico ragazzo, sempre sorridente con uno spiccato senso dell’ironia. Uno di quelli che è più difficile non conoscere che conoscere. Forza Pierino, Pozzuoli è con te!